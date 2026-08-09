El periodismo sanjuanino atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Roberto “Toto” Olivares, histórico movilero radial y una de las voces más reconocidas de las calles de San Juan. El comunicador falleció este domingo 9 de agosto y la noticia generó numerosas muestras de pesar entre colegas, oyentes y personas que lo conocieron durante sus años de trabajo.

Olivares había construido una trayectoria de más de 25 años en los medios de comunicación de la provincia. Su camino comenzó en el año 2000 en Radio Nuevo Cuyo, inicialmente ligado al periodismo deportivo, aunque rápidamente encontró en el móvil y la cobertura desde la calle el lugar que terminaría convirtiéndose en su sello profesional.

Posteriormente trabajó en Radio Fantástica, donde también realizó coberturas políticas. Más tarde regresó a Nuevo Cuyo y finalmente llegó a Radio del Sur, emisora en la que consolidó una enorme identificación con los oyentes y se convirtió en uno de sus referentes periodísticos.

El movilero que buscaba soluciones

Más allá de conferencias, actos oficiales y noticias de último momento, “Toto” entendía el móvil como una herramienta para acercar las necesidades de los vecinos a quienes podían darles una respuesta.

En una entrevista concedida en 2024 explicó que los periodistas que recorrían las calles muchas veces conocían determinados problemas incluso antes que los funcionarios y consideraba que esa llegada debía utilizarse para intentar encontrar soluciones.

“Muchas veces, nos enteramos de varias situaciones antes que los propios dirigentes políticos. Por eso debemos aprovechar esa llegada para solucionar los problemas”, había señalado.

Esa forma de ejercer la profesión dejó numerosas historias. En una oportunidad recordó que, durante la noche de un 31 de diciembre, una familia se comunicó con él para pedirle ayuda porque había fallecido uno de sus integrantes y no tenía dinero para afrontar una sala velatoria. También acompañó gestiones de personas que atravesaban graves problemas de salud.

La pelea por volver a la radio

Los últimos años de Olivares estuvieron atravesados por serios problemas de salud. En 2022 padeció Covid-19 y complicaciones cardíacas que requirieron internación. Meses después, el 22 de octubre de ese mismo año, sufrió un ACV mientras se encontraba junto a su familia en Niquivil, Jáchal.

Siempre en todo momento, cubriendo hechos y manteniendo cercanía con la gente.

El periodista debió ser internado en el Hospital Marcial Quiroga y atravesó un prolongado proceso de rehabilitación. Sin embargo, ni siquiera durante ese período dejó completamente de lado su vocación.

En diálogo con DIARIO HUARPE contó que, mientras todavía tenía dificultades para movilizar parte de su cuerpo, continuaba comunicándose con funcionarios para intentar conseguir respuestas a pedidos de los oyentes.

“Colaboré con la gente gracias a mi trabajo en los medios de comunicación. Eso me ayudó a sentirme útil y tener fuerzas para seguir”, expresó en aquel momento.

Finalmente, en febrero de 2023 logró regresar al móvil de Radio del Sur. “Con algunas limitaciones, pero nuevamente haré lo que a mí me gusta”, había anticipado antes de volver a las calles.

Una vida atravesada por la radio

Para “Toto”, la radio estaba lejos de ser solamente un trabajo. En una entrevista llegó a resumir esa pasión con una frase: “Si me sacara el Telekino, seguiría haciendo radio”.

También aseguraba que uno de los aspectos que más disfrutaba del móvil era su imprevisibilidad. “La incertidumbre mata a la rutina. En un minuto, te puede cambiar todo el programa”, decía sobre una profesión que lo llevó durante décadas a recorrer San Juan detrás de cada noticia.

Al recordar su llegada a Radio del Sur, incluso la definió como “uno de los premios de mi vida”, principalmente por el cariño que recibió de los oyentes y sus compañeros.

Ese reconocimiento cotidiano terminó convirtiéndose en una de sus mayores distinciones. Durante más de dos décadas, Roberto “Toto” Olivares hizo de la calle su lugar de trabajo y de la cercanía con los sanjuaninos una forma de ejercer el periodismo. Su muerte deja una profunda huella en la radiofonía provincial y en generaciones de oyentes que se acostumbraron a escuchar su voz desde algún punto de San Juan.