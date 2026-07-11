El periodismo argentino despidió este viernes a Rodolfo "Rolo" Pousá, quien murió a los 82 años luego de una extensa carrera de más de cinco décadas en los principales medios de comunicación del país. Reconocido por su labor en televisión y por haber dirigido en dos oportunidades la agencia estatal de noticias Télam, dejó una profunda huella en la profesión.

A lo largo de su trayectoria, Pousá fue columnista en los noticieros de América TV, Canal 13 y Canal 11. También se desempeñó como gerente de Noticias, corresponsal en el exterior y productor de diversos ciclos periodísticos, consolidándose como una de las figuras más respetadas del ámbito informativo.

Uno de los hitos de su carrera fue su paso por Télam, organismo que condujo durante el gobierno de la Alianza y, años más tarde, bajo la presidencia de Mauricio Macri. En una entrevista concedida en 2016, recordó que impulsó el primer portal digital de la agencia en una época en la que el periodismo en internet y las redes sociales apenas comenzaba a desarrollarse.

En esa misma conversación dejó una reflexión que con el tiempo resultó premonitoria: sostuvo que la búsqueda de las noticias comenzaba a concentrarse cada vez más en las redes sociales, anticipando una transformación que años después cambiaría la forma de consumir información.

Quienes compartieron su vida profesional destacaron no solo su capacidad periodística, sino también su trato cordial y su histórica militancia en la Unión Cívica Radical, rasgos que marcaron su personalidad dentro y fuera de las redacciones.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, referentes del periodismo y de la política expresaron su pesar en las redes sociales. El exministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, lo definió como "un periodista comprometido, un demócrata enamorado de su patria" y destacó su valentía para enfrentar a "las mafias y la corrupción".

También la periodista Guadalupe Vázquez le dedicó un sentido mensaje de despedida, en el que lo describió como "un caballero, un valiente y un periodista excepcional", además de recordar su calidez humana y su compromiso con la profesionalización de Télam durante su segunda gestión al frente de la agencia.

Vázquez rememoró además las dificultades que enfrentó Pousá durante ese período, cuando impulsó cambios internos en la agencia estatal en medio de fuertes conflictos gremiales y cuestionamientos públicos. Según expresó, el periodista intentó transformar el funcionamiento del organismo y combatir prácticas que consideraba perjudiciales para la institución.