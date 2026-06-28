Murió Rolando Tivani, padre de los ciclistas Nicolás y Gerardo

El domingo 28 de junio de 2026 el ambiente del ciclismo en San Juan se vio golpeado por la noticia del fallecimiento de Rolando Tivani. El hombre era una figura muy vinculada al deporte regional y padre de Gerardo y Nicolás Tivani, dos de los ciclistas más destacados que representan a la provincia en las rutas del país.

La situación ocurrió en el departamento de Pocito, donde la familia reside y es ampliamente valorada por la comunidad. Según los datos iniciales publicados por Diario de Cuyo, Rolando había salido a cumplir con su rutina habitual de pedaleo. Al retornar a su domicilio particular, sufrió una descompensación de salud que no pudo ser revertida a tiempo por la asistencia médica, confirmándose su deceso poco tiempo después.

El impacto de su partida fue inmediato en el ámbito deportivo local, ya que el apellido Tivani se asocia directamente con la pasión y el esfuerzo en las competencias del calendario nacional e internacional. Gerardo y Nicolás son reconocidos por llevar la bandera sanjuanina con orgullo en cada carrera.

A través de las redes sociales, amigos y seguidores expresaron su dolor y respeto hacia la familia. Entre los homenajes institucionales, la Escuelita de Ciclismo Carlos Nicolás Agüero compartió unas palabras de afecto donde resaltaron que "su recuerdo quedará grabado para siempre en la memoria de todo el pelotón que tuvo la fortuna de compartir la vida con él" para honrar su legado en las rutas.