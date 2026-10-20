La modelo e influencer australiana Sahara Ray, conocida internacionalmente por su vínculo sentimental con Justin Bieber, murió a los 34 años. La noticia se conoció este lunes 19 de octubre y fue confirmada por sus familiares, quienes informaron que falleció en un hospital acompañada de sus seres queridos. Su muerte generó conmoción entre sus seguidores, especialmente porque había sido madre por primera vez hacía apenas nueve meses.

Según informó el portal estadounidense TMZ, los allegados de la modelo confirmaron el fallecimiento y expresaron que era una persona muy querida. Hasta el momento, no se comunicó oficialmente la causa de su muerte.

Ray atravesaba problemas de salud desde 2024, cuando fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica que afecta los nervios periféricos y puede provocar debilidad muscular e incluso parálisis. Sin embargo, no se estableció que esta condición estuviera relacionada con su fallecimiento.

Quién era Sahara Ray, la modelo vinculada a Justin Bieber

Sahara Joy Ray era hija del reconocido surfista australiano Tony Ray y de Gretchen Bach. Desde joven se vinculó con el mundo de la moda y comenzó a construir una carrera como modelo, influencer y empresaria.

En 2014 lanzó Sahara Ray Swim, su propia marca de trajes de baño, con la que logró posicionarse en la industria de la moda y alcanzar una importante presencia en las redes sociales.

Su nombre adquirió mayor repercusión internacional en agosto de 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Las imágenes alimentaron los rumores sobre un romance entre ambos, aunque el cantante canadiense nunca confirmó públicamente que mantuvieran una relación formal.

Desde entonces, Ray continuó desarrollando su carrera como diseñadora y creadora de contenido, compartiendo distintos aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores.

Su reciente maternidad y las últimas publicaciones

Uno de los aspectos más conmovedores de su fallecimiento fue que Sahara Ray se había convertido en madre por primera vez en enero de 2026. Su hija, llamada Snow, tenía apenas nueve meses cuando murió la modelo.

Durante los últimos meses, la australiana había compartido imágenes y videos de su nueva etapa como mamá. En una de sus últimas publicaciones, realizada el 19 de julio, mostró fotografías de la pequeña y le dedicó un mensaje: "Todo mi corazón. Bebé Snow".

También había publicado un video junto a su hija en abril, acompañado por una canción de Justin Bieber, lo que volvió a despertar el interés de sus seguidores por el vínculo que ambos habían mantenido años atrás.

La noticia de su muerte provocó tristeza entre quienes seguían su trayectoria en la moda y las redes sociales. Mientras tanto, su familia mantiene en reserva los detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.