Murió Sam Neill, el icónico actor que formó parte de Jurassic Park

Sam Neill, el actor que alcanzó fama mundial por su papel en la saga de dinosaurios de Steven Spielberg, murió este lunes en Australia a los 78 años,. Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado oficial donde detallaron que el deceso ocurrió de manera repentina e inesperada. Según indicaron sus allegados, "Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida".

A pesar de que en 2023 el actor reveló en sus memorias que padecía un linfoma no hodgkiniano en estadio tres y que se encontraba "posiblemente muriendo", en abril de este año había informado que la enfermedad estaba en remisión gracias a una terapia genética. Sus seres queridos destacaron que "la pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer".

Neill nació en Irlanda del Norte en 1948 y se mudó a Nueva Zelanda a los siete años. Su trayectoria profesional despegó con Sleeping Dogs en 1977 y continuó con éxitos como My Brilliant Career y Dead Calm.

La consagración definitiva llegó en 1993 con el estreno de Jurassic Park, donde interpretó al doctor Alan Grant. Al retomar este personaje en 2001, el artista manifestó que "probablemente sea un poco tarde para aprender estas cosas, pero por fin siento que he descubierto cómo ser un héroe de acción. Estoy más contento con Grant esta vez. Es duro y curtido, pero parece que sabe lo que está haciendo".

Su versatilidad lo llevó a trabajar en producciones tan variadas como The Piano, Peaky Blinders y El inspector Chester Campbell. Fuera de los sets de filmación, se dedicaba a su bodega Two Paddocks y al cuidado de los animales en su granja neozelandesa, muchos de ellos bautizados en homenaje a sus colegas.