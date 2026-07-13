Hollywood atraviesa una jornada de luto tras la muerte de Sam Neill, el actor que inmortalizó al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park. Tenía 78 años y su fallecimiento fue confirmado este lunes por su familia mediante un emotivo comunicado difundido en redes sociales.

En el mensaje, sus seres queridos aseguraron que la partida del actor "fue repentina e inesperada", una situación que los tomó por sorpresa debido a que el cáncer contra el que luchó durante años se encontraba en remisión.

"Su pérdida fue repentina e inesperada, pero consuela el saber que Sam no padecía cáncer", expresaron sus familiares en la publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram del actor.

También revelaron que Neill estuvo acompañado por sus seres queridos hasta sus últimos momentos.

"Estaba rodeado de su familia y partió con la dignidad que lo caracterizó toda su vida", señalaron en el comunicado.

La causa de la muerte aún no fue informada

La familia explicó que, por el momento, no dará precisiones sobre la causa del fallecimiento y adelantó que brindará más información en los próximos días.

Mientras tanto, pidió respeto por la intimidad de sus allegados durante este momento de profundo dolor.

Hasta ahora no trascendieron detalles médicos sobre qué provocó la muerte del reconocido intérprete.

"No le tenía miedo a la muerte"

Durante los últimos años, Neill habló públicamente sobre su enfermedad y sobre cómo había cambiado su manera de ver la vida.

En una entrevista concedida en 2023 al programa Australian Story, había reconocido que la posibilidad de morir nunca fue algo que le generara temor.

"No le tengo miedo a la muerte en absoluto. Eso no me preocupa. Nunca me preocupó desde el principio", había afirmado.

Un actor que dejó una marca en el cine

Aunque participó en decenas de películas y series a lo largo de casi cinco décadas, Sam Neill quedó para siempre asociado al personaje de Alan Grant, el paleontólogo protagonista de Jurassic Park, la película dirigida por Steven Spielberg en 1993.

También integró los elencos de producciones como La caza al Octubre Rojo, En la boca del miedo, Event Horizon, El hombre bicentenario, además de las exitosas series Peaky Blinders y The Tudors.

Su última aparición como Alan Grant fue en Jurassic World: Dominion (2022), donde volvió a interpretar al personaje que lo convirtió en una de las figuras más queridas del cine de aventuras.