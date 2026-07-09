Murió Sol, la joven que recibió la ayuda de María Becerra para tratar su cáncer

Sol Varacalli, la joven de 28 años que conmovió al país por su lucha contra un melanoma ocular y por el gesto solidario que recibió de María Becerra para afrontar un costoso tratamiento, murió este miércoles. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales.

El fallecimiento fue comunicado desde la cuenta de Instagram de Sol con un mensaje en el que sus seres queridos agradecieron el acompañamiento recibido durante los últimos meses. "Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida", expresaron. Además, señalaron que "peleó hasta lo último" y aseguraron que la recordarán "para siempre".

La historia de Sol había alcanzado gran repercusión cuando inició una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para una radioembolización, un tratamiento de alta complejidad indicado tras el avance del melanoma ocular, que ya había comprometido el hígado. El procedimiento tenía un costo cercano a los 55 millones de pesos y requería una medicación importada.

La ayuda de María Becerra

En medio de esa campaña, María Becerra conoció el caso a través de las redes sociales y decidió ayudar de manera directa. La artista se comunicó con Sol, le ofreció cubrir el costo del tratamiento y luego la sorprendió con una visita en su casa.

El encuentro se viralizó rápidamente y fue compartido por la propia joven, quien agradeció públicamente el gesto de la cantante.

El acompañamiento continuó durante la internación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde Sol fue sometida a la intervención. María Becerra también estuvo presente ese día y la acompañó durante la recuperación.

La operación fue exitosa, aunque con el paso de los meses la enfermedad volvió a presentar complicaciones y la joven debió continuar con distintos tratamientos médicos.

Un mensaje de despedida

Sol Varacalli era madre y durante todo el proceso recibió el apoyo de familiares, amigos y miles de personas que siguieron su historia en redes sociales.

Tras conocerse su fallecimiento, su familia informó los datos del velatorio y recibió numerosos mensajes de despedida, en los que destacaron la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad y el legado que dejó entre quienes acompañaron su lucha.