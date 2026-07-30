El exfutbolista brasileño Tássio Maia dos Santos, quien vistió la camiseta de Botafogo en 2015, murió a los 41 años tras quedar atrapado en el derrumbe de un muro durante el fuerte temporal que afectó a Río de Janeiro.

El trágico episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en el barrio de Santa Teresa, en la zona central de la ciudad, cuando una estructura cedió por las intensas ráfagas de viento, que superaron los 100 kilómetros por hora. El muro cayó sobre la vía pública y alcanzó un vehículo estacionado sobre la calle Doutor Júlio Otoni.

Como consecuencia del derrumbe fallecieron Tássio Maia y una segunda persona cuya identidad aún no fue confirmada por las autoridades brasileñas.

Tras retirarse del fútbol profesional en 2019, el exdelantero administraba un salón de eventos en el mismo barrio donde ocurrió el accidente.

Durante su carrera deportiva, Tássio defendió los colores de 27 clubes. Comenzó su trayectoria en São Cristóvão y luego pasó por equipos como Figueirense, Volta Redonda, Bragantino, Mirassol, el CSKA Sofía de Bulgaria y Ferroviário, donde puso fin a su carrera. En 2015 tuvo un breve paso por Botafogo.

Tras conocerse la noticia, el club carioca publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

El accidente ocurrió en medio de un intenso temporal provocado por el ingreso de un frente frío que afectó al Gran Río de Janeiro. El fenómeno generó vientos de hasta 105 kilómetros por hora, cortes masivos de energía eléctrica, caída de árboles y obligó al cierre preventivo del aeropuerto Santos Dumont, además de provocar diversos daños materiales en la ciudad.