Tim Curry, uno de los actores británicos más reconocidos de las últimas décadas, murió a los 80 años. La noticia fue confirmada este miércoles por fuentes cercanas al artista al medio estadounidense TMZ. Según fuentes policiales citadas por ese medio, el fallecimiento ocurrió durante la noche del martes en Los Ángeles.

Curry alcanzó una enorme popularidad por su interpretación de Pennywise, el aterrador payaso de la adaptación de “It”, la novela de Stephen King. La miniserie fue estrenada en 1990 y convirtió al personaje interpretado por el británico en una de las figuras más recordadas del género de terror.

Sin embargo, su carrera había comenzado mucho antes de convertirse en Pennywise. Nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra, estudió Drama en la Universidad de Birmingham y comenzó a desarrollar su trayectoria artística en el teatro.

El papel que lo convirtió en un ícono

Uno de sus primeros grandes éxitos llegó en 1975, cuando interpretó al Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Picture Show”. La película se convirtió con el tiempo en un clásico de culto y transformó a Curry en una figura reconocida internacionalmente.

Años después, en 1990, asumió el papel de Pennywise en “It”. Su versión del payaso quedó instalada en la cultura popular y marcó a generaciones de espectadores. Aunque décadas después Bill Skarsgård interpretó al personaje en las nuevas películas, la actuación de Curry continuó siendo una referencia dentro del terror.

Una extensa trayectoria

Además de sus papeles más conocidos, Curry participó en películas como “Annie”, “Legend”, “Clue”, “La caza del Octubre Rojo” y “Mi pobre angelito 2”. También desarrolló una importante carrera como actor de voz y prestó su voz a numerosos personajes de películas y series animadas.

En teatro también tuvo una destacada trayectoria. Recibió tres nominaciones a los premios Tony por sus trabajos en Broadway y participó en obras como “Amadeus” y “Spamalot”.

En 2012, Curry sufrió un accidente cerebrovascular que afectó su movilidad y redujo considerablemente sus apariciones en pantalla. A pesar de las consecuencias, continuó trabajando principalmente como actor de voz y mantuvo su vínculo con el mundo artístico.