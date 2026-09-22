Tulio Crespi murió a los 88 años y dejó una extensa trayectoria vinculada al automovilismo argentino. El histórico constructor, preparador y creador de autos de competición estuvo ligado al mundo motor durante más de seis décadas.

En 1963 construyó su primer monoplaza y se puso al volante en el Autódromo General San Martín, donde consiguió la victoria. Con el paso de los años, su nombre quedó asociado a la construcción de autos para distintas categorías del automovilismo argentino.

Su fábrica y las categorías

La fábrica de Crespi se convirtió en una referencia especialmente en la Fórmula Renault. También tuvo presencia en Turismo Carretera, TC 2000, Fórmula 2 Nacional y Fórmula 3 Sudamericana.

Los autos fueron construidos en su fábrica ubicada sobre la Ruta 226, en Balcarce, ciudad a la que se mudó durante la década del 80 por recomendación de Juan Manuel Fangio. Allí desarrolló buena parte de su historia dentro del automovilismo.

El vínculo con Ayrton Senna

Uno de sus últimos grandes proyectos lo vinculó con uno de los nombres más importantes de la historia del automovilismo mundial. Crespi y sus hijos construyeron los 22 prototipos de Fórmula 1 utilizados para la serie de Ayrton Senna.

Antes de su muerte, Crespi dejó una carta de despedida publicada en sus redes sociales. En ella señaló que había vivido 88 años haciendo exactamente lo que amaba y agradeció a su familia, trabajadores, proveedores, pilotos y al ambiente del automovilismo.

Su último mensaje

En la carta, Crespi pidió que no lo recordaran por cómo se fue sino por cómo vivió. También dejó su fábrica en manos de sus hijos para continuar con su legado dentro del automovilismo.