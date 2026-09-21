Un bebé de siete meses murió durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Córdoba y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento. El niño se encontraba en su casa del barrio Blas Pascal conectado a un respirador debido a una intervención médica y fue trasladado inconsciente por su padre hasta un hospital, donde los médicos constataron su muerte.

La investigación también busca determinar si los cortes de luz registrados durante las horas previas pudieron haber tenido alguna incidencia en el funcionamiento del equipo del que dependía el bebé. Por el momento, esa relación no está confirmada y forma parte de las hipótesis que deberán ser analizadas por la Justicia.

El traslado al hospital

Según las primeras informaciones, el padre llevó al bebé inconsciente hasta el Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, ubicado en el barrio Argüello. Allí los profesionales realizaron maniobras de asistencia, pero no pudieron reanimarlo y constataron su fallecimiento.

De acuerdo con fuentes policiales, el niño permanecía en su domicilio conectado a un respirador como consecuencia de una intervención médica. Las circunstancias exactas en las que se produjo la descompensación todavía son materia de investigación.

Qué se sabe sobre los cortes de luz

Los padres del bebé manifestaron que durante la jornada anterior se habían registrado varias interrupciones del suministro eléctrico en el sector donde vivían. A partir de esa situación, la familia planteó la posibilidad de que los cortes hubieran afectado el funcionamiento del respirador.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que la falta de electricidad haya provocado o contribuido directamente a la muerte. La investigación deberá establecer si hubo interrupciones, cuánto tiempo duraron y qué ocurrió con el equipo médico durante ese período.

La investigación continúa

La Justicia deberá reconstruir las horas previas al fallecimiento y determinar las causas concretas de la muerte del bebé. Para ello serán relevantes las pericias médicas y los elementos que permitan establecer qué sucedió con el respirador y con el suministro eléctrico en el domicilio.

Mientras avanza la investigación, la hipótesis sobre una posible relación entre los cortes de luz y el fallecimiento permanece abierta, pero no confirmada.