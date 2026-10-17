Murió un chofer de un camión recolector mientras trabajaba en Caucete

Héctor Fernández, de 76 años, falleció trágicamente este viernes mientras conducía un camión recolector de residuos por las calles de Caucete. El hombre realizaba sus labores habituales de recolección en compañía de un compañero de trabajo al momento de sufrir la descompensación médica.

El repentino episodio de salud provocó momentos de máxima tensión y preocupación en toda la zona por el peligro que representó para peatones y automovilistas. La rápida intervención médica no pudo evitar el trágico desenlace del trabajador municipal que se encontraba al frente del volante del vehículo de gran porte.

La principal hipótesis que manejan las autoridades judiciales indica que el fallecimiento se debió a un paro cardiorrespiratorio repentino durante la conducción. De todas maneras, los peritos forenses esperan los resultados de la autopsia correspondiente para confirmar fehacientemente las causas exactas del deceso del conductor.