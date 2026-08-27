La eliminación de River de la Copa Sudamericana quedó marcada por una noticia trágica. Un hincha del Millonario murió en el estadio Monumental luego de descompensarse durante la noche en la que el equipo quedó afuera del certamen frente a Independiente Santa Fe.

Según informó MDZ, el simpatizante se encontraba en el balcón de la tribuna San Martín cuando sufrió la descompensación. De acuerdo con los primeros reportes publicados por Olé y Clarín, habría sufrido un paro cardíaco.

El hincha recibió asistencia y se realizaron tareas de reanimación, pero no respondió y finalmente falleció dentro del estadio. Debido a que el hecho ocurrió en el Monumental, se espera la intervención de la Justicia para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La tragedia ocurrió después de una noche deportiva que ya había significado un duro golpe para River. El equipo dirigido por Eduardo Coudet empató 1-1 ante Independiente Santa Fe durante los 90 minutos y terminó perdiendo 8-7 en la definición por penales, por lo que el conjunto colombiano avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El episodio recordó además un antecedente ocurrido en el mismo estadio. En junio de 2023, el partido entre River y Defensa y Justicia debió ser suspendido luego de la muerte de Pablo Marcelo Serrano, quien cayó desde la tribuna Sívori Alta.

En las próximas horas se aguardan mayores precisiones sobre la identidad del hincha y las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.