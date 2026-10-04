Murió un hombre de 53 años mientras jugaba al fútbol en 25 de Mayo

Una jornada deportiva en la localidad de El Encón, dentro del departamento 25 de Mayo, terminó en tragedia durante la tarde de este sábado. El jugador de la categoría senior, identificado con el apellido Ochoa, de 53 años, sufrió un severo malestar físico mientras disputaba un encuentro oficial y murió poco después.

El partido entre las escuadras de El Encón y Defensores La Chimbera transcurría con normalidad desde las 15:00 horas, hasta que el deportista manifestó molestias en pleno campo de juego. Sus propios compañeros y los rivales intentaron asistirlo de inmediato al notar la gravedad de su cuadro de salud.

La ausencia de una ambulancia y de personal de salud en el predio complicó la asistencia inicial. Ante la emergencia, se resolvió trasladar al afectado de forma particular hacia el Hospital de 25 de Mayo. Los profesionales del centro médico constataron que la víctima ingresó sin vida, presuntamente a causa de un paro cardíaco.

El hecho generó un profundo dolor en la comunidad y reactivó los reclamos por la falta de asistencia médica preventiva en los torneos locales. Dirigentes y allegados cuestionaron la organización por no exigir estudios de aptitud física ni contar con unidades de traslado para proteger a los participantes de mayor edad.