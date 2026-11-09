Un hombre de 75 años murió este lunes 9 de noviembre en Córdoba tras sufrir una descompensación mientras esperaba ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el papa León XIV celebrará una misa multitudinaria este martes. La víctima era oriunda de Chaco y había viajado acompañada por su familia para participar del encuentro religioso.

El episodio ocurrió durante la tarde, en uno de los accesos al predio ubicado sobre la avenida Fuerza Aérea Argentina. El hombre se encontraba haciendo fila cuando se descompensó y debió recibir asistencia médica de urgencia.

Personal de bomberos que participaba del operativo de seguridad acudió al lugar y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, una ambulancia del servicio de emergencias 107 lo trasladó inconsciente al Hospital Madre Teresa de Calcuta, donde los médicos constataron su fallecimiento.

Las autoridades buscan establecer las causas de la descompensación. Aunque trascendió que el hombre tenía antecedentes médicos, todavía no se informó oficialmente qué provocó el episodio.

Cómo fue la asistencia al hombre que esperaba al Papa

La emergencia se produjo mientras numerosos peregrinos aguardaban su turno para ingresar a FAdeA, donde se desarrollará la celebración religiosa encabezada por León XIV.

Tras advertir la situación, los bomberos apostados en el sector intervinieron para asistir al hombre, quien perdió el conocimiento y necesitó maniobras de reanimación.

Pese a los esfuerzos realizados, el personal médico del Hospital Madre Teresa de Calcuta confirmó su muerte luego del traslado.

De acuerdo con la información difundida, el hombre había llegado desde Chaco junto a sus familiares. Hasta el momento, no trascendió públicamente su identidad.

Miles de peregrinos llegaron a Córdoba para ver a León XIV

La tragedia ocurrió en medio de los preparativos para la visita del papa León XIV a Córdoba, que convocó a miles de fieles de diferentes provincias argentinas.

Desde las primeras horas del lunes comenzaron a formarse largas filas en los alrededores de FAdeA. La cantidad de asistentes obligó a adelantar la apertura de los accesos, inicialmente prevista para la tarde.

Durante la jornada se organizó una vigilia con actividades religiosas y presentaciones musicales para quienes decidieron permanecer en el lugar hasta la celebración del martes.

El predio cuenta con un operativo especial de seguridad, atención sanitaria y organización del ingreso para recibir a los peregrinos.

A qué hora será la misa del papa León XIV en Córdoba

El pontífice tiene previsto celebrar la misa este martes 10 de noviembre a las 10, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones.

La ceremonia forma parte de su visita a la Argentina, que comenzó el domingo 8 y continuará hasta el miércoles 11, cuando el Papa partirá hacia Perú.

La convocatoria también movilizó a fieles de San Juan y otras provincias, que viajaron hasta Córdoba para participar de una de las principales actividades del recorrido papal.

Mientras continúan los preparativos, las autoridades deberán determinar las circunstancias médicas que provocaron el fallecimiento del peregrino chaqueño.