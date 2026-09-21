Murió un hombre en Pocito: chocó en su moto con un árbol y cayó al canal

Un choque de tránsito durante los primeros minutos de la madrugada derivó en el fallecimiento de un hombre en el departamento Pocito. El hecho ocurrió a las 00:25 horas en las inmediaciones de la intersección entre la calle Mendoza y la Ruta 40, sector hasta donde se desplazaron los efectivos policiales tras recibir un llamado de alerta por una emergencia.

Al arribar al sitio, los uniformados mantuvieron una entrevista con Mariana Romero, de 31 años, quien reside a muy pocos metros del lugar del siniestro. La mujer, afectada por el estado de shock tras lo sucedido, explicó a los agentes que la víctima era su novio, Franco Emanuel Reta, de 39 años.

De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas en el lugar, Reta transitaba al mando de una motocicleta marca Brava de 150cc. Por razones que los peritos intentan determinar, el conductor perdió el control del vehículo, impactó de manera directa contra un árbol ubicado al costado de la calzada y terminó en el interior del cauce de un canal.

Poco después de la llegada de los agentes policiales, una ambulancia acudió a la zona. La profesional médica del servicio de emergencias examinó a Reta y confirmó de manera oficial su deceso en el lugar, provocado por la severidad de las lesiones recibidas durante la colisión.

A partir del deceso, tomó intervención la UFI Delitos Especiales. Las actuaciones quedaron a cargo de la ayudante fiscal Romina Mascarell junto al fiscal Adolfo Díaz. Las autoridades judiciales dispusieron el levantamiento del cadáver, su posterior traslado a la Morgue Judicial para la autopsia de rigor y el despliegue del trabajo de la División Criminalística para ejecutar los peritajes que ayuden a esclarecer la mecánica exacta del hecho.