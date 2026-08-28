Una jornada de deporte y esparcimiento entre amigos terminó en tragedia en la noche de este jueves. Un hombre de 48 años perdió la vida tras sufrir una severa descompensación en momentos en que disputaba un partido de fútbol amateur en unas canchas de fútbol ubicadas en el lateral de Avenida Circunvalación, en el tramo comprendido entre las avenidas Ignacio de la Roza y Libertador, en Capital.

La víctima, identificada oficialmente con el apellido Vega, se encontraba jugando cuando se desplomó súbitamente sobre el césped a pocos minutos de que finalizara el turno de alquiler del predio. Ante la urgencia, sus allegados reaccionaron para asistirlo e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al notar que no respondía a los estímulos, al tiempo que otros presentes alertaron a las autoridades mediante una llamada al 911.

Un equipo de emergencias médicas acudió al lugar, tomó el control de los trabajos de reanimación y trasladó al paciente en ambulancia de urgencia hacia el centro de salud más cercano. A pesar de las maniobras practicadas por los allegados y por el equipo sanitario, las autoridades confirmaron el fallecimiento del jugador.

El episodio provocó conmoción en el predio, donde había una importante cantidad de testigos presenciales entre espectadores y personas que aguardaban otros turnos. Las autoridades judiciales y policiales iniciaron las actuaciones correspondientes y dispusieron las medidas de rigor para esclarecer el caso, cuya principal hipótesis apunta a un paro cardíaco.