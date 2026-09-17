Un hombre murió después de permanecer casi un mes internado por las graves quemaduras que sufrió durante un episodio ocurrido en el departamento de su hijo, en el barrio porteño de Palermo. La Justicia acusa al joven de haberlo atacado con una sustancia corrosiva y lo imputó por homicidio agravado por el vínculo.

La víctima fue identificada como Daniel Grinstein. El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2025. Cerca de las 3, el hombre llegó por sus propios medios al Hospital Rivadavia y, al ser atendido, alcanzó a decir: “Tuve problemas en casa”.

Según consta en el expediente, tenía la ropa mojada con un líquido aparentemente ácido que, de acuerdo con la investigación, llegó a corroer los guantes de látex e irritó los ojos del personal médico.

Sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo

Los médicos constataron que Grinstein tenía quemaduras en la cara, los brazos, el pecho y las piernas, que afectaban aproximadamente al 80% de su cuerpo.

Inicialmente fue trasladado a terapia intensiva y posteriormente derivado al Sanatorio Agote, donde permaneció internado en estado crítico. El 14 de julio de 2025, casi un mes después del episodio, murió como consecuencia de la gravedad de las heridas.

La hipótesis sobre el ataque

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°14. A partir de las distintas medidas de prueba, los investigadores reconstruyeron que antes de llegar al hospital la víctima había estado en el departamento de su hijo, ubicado en la calle Austria al 1900, en Palermo.

La hipótesis judicial sostiene que, entre las 00:14 y las 02:26 de aquel 20 de junio, Lucas Martín Grinstein le habría arrojado a su padre una sustancia corrosiva sobre la cabeza.

Hasta el momento, el líquido utilizado no fue identificado. Para determinar qué sustancia habría sido empleada, la Justicia ordenó peritajes sobre los elementos secuestrados durante un allanamiento.

En el departamento encontraron, entre otros elementos, un sillón verde oscuro con daños similares a los producidos por un foco ígneo y cuatro botellas de plástico que contenían un líquido similar al alcohol etílico.

Huyó a Brasil y fue detenido

Después del episodio, Lucas Grinstein compró un pasaje aéreo a Río de Janeiro sin adquirir uno de regreso. Salió desde Aeroparque a las 23:20 del 20 de junio y llegó a Brasil a las 2:15 del día siguiente.

La Justicia ordenó entonces su detención nacional e internacional y trabajó junto con Interpol para localizarlo. El acusado fue detenido en Brasil por otro delito y permaneció privado de su libertad durante aproximadamente un año.

El viernes pasado fue trasladado a la Argentina por las autoridades y quedó alojado en una alcaidía porteña.

La situación judicial

Grinstein está imputado por homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla una pena de prisión perpetua. Mientras avanza la investigación, la jueza María Gloria Capanegra, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, ordenó que sea sometido a una evaluación mental interdisciplinaria antes de tomarle declaración indagatoria.

Los peritos deberán determinar su estado al momento del hecho y si podía comprender la criminalidad de la conducta que se le atribuye. También deberán establecer si actualmente está en condiciones de afrontar un proceso penal y ejercer su defensa.

Mientras se realizan los estudios, la magistrada dispuso que permanezca detenido y prohibió que mantenga contacto con su madre y sus dos hermanas, incluso mediante llamadas, mensajes, redes sociales o terceras personas.