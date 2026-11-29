Un hombre cuya identidad aún no trascendió perdió la vida durante las primeras horas de este domingo 29 de noviembre en San Juan, luego de protagonizar un grave siniestro vial en La Bebida, departamento Rivadavia, donde la camioneta que conducía terminó impactando aparentemente contra un árbol.

El hecho se produjo sobre calle Pellegrini, específicamente en el tramo ubicado entre calle Clemente Sarmiento y el camping de UDAP, según la información difundida inicialmente por el medio local Ladiecinueve Rivadavia, que dio cuenta de la magnitud del episodio ocurrido en la mañana dominical.

Tras conocerse el trágico desenlace, los vecinos de esa zona de La Bebida expresaron su fuerte preocupación por la falta de seguridad vial en el sector, advirtiendo que calle Pellegrini registra un intenso flujo vehicular y que resulta habitual ver a conductores circulando a muy alta velocidad.

De acuerdo con los testimonios de quienes habitan en las inmediaciones, este comportamiento imprudente al volante representa un peligro constante tanto para los automovilistas que transitan diariamente por el lugar como para todas las familias que residen en los alrededores de la arteria.

Por su parte, efectivos de la Comisaría 38ª ya intervienen en el caso y llevan adelante las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del siniestro, ya que hasta el momento no se informó oficialmente cuáles fueron las causas que provocaron el impacto fatal de la camioneta.