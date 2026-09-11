Murió un hombre tras descompensarse en el Jockey Club

La jornada del turf sanjuanino en el Jockey Club quedó marcada por un trágico episodio este viernes. Un hombre de alrededor de 70 años se descompensó mientras presenciaba las pruebas preliminares del Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento y murió mientras era trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Según trascendió, el adulto mayor se encontraba en la tribuna observando las competencias previas a la carrera principal cuando comenzó a sentirse mal. Ante la situación, personal sanitario que se encontraba en el lugar acudió inmediatamente para asistirlo.

Los profesionales intentaron estabilizarlo y resolvieron trasladarlo en ambulancia hasta el Hospital Rawson. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación que realizaron durante el trayecto, el hombre falleció antes de arribar al centro de salud.

Investigan las causas de la muerte

Tras confirmarse el fallecimiento, efectivos policiales realizaron las primeras actuaciones en las instalaciones del Jockey Club y dieron intervención a la UFI Delitos Especiales.

La investigación buscará determinar qué provocó la repentina descompensación. Para ello será clave la autopsia que se realizará en la Morgue Judicial, cuyos resultados permitirán establecer la causa del deceso.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad del hombre. De acuerdo con las primeras informaciones, habría concurrido solo al Jockey Club para presenciar la jornada hípica.