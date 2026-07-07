Una práctica de instrucción aérea terminó en tragedia en Córdoba. Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, murió tras caer de una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una clase con una alumna de 22 años. La joven consiguió mantener el control de la aeronave y realizó un aterrizaje de emergencia.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la localidad de Toledo, luego de que la avioneta despegara desde el aeródromo de Coronel Olmedo. Ahora, la Justicia Federal investiga cómo el instructor terminó fuera del avión.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la estudiante quedó sola al mando del avión tras la caída de Bertazzo.

A pesar del estado de shock, logró controlar la aeronave, se comunicó por radio y realizó un aterrizaje de emergencia. Una vez en tierra, dio aviso a las autoridades y se inició un operativo de búsqueda.

Horas después, los equipos de rescate encontraron el cuerpo del instructor en una zona rural cercana al lugar donde ocurrió el incidente.

Qué investiga la Justicia

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal, que intenta establecer qué provocó la caída del instructor.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores figuran una posible falla mecánica, un problema en la puerta de la aeronave u otra circunstancia que explique el hecho. Por el momento, ninguna línea investigativa fue descartada.

Los peritos trabajan sobre la avioneta, los registros del vuelo y los testimonios para reconstruir la secuencia.

Quién era Leandro Bertazzo

Leandro Bertazzo era piloto de línea aérea y desde hacía cuatro años trabajaba como instructor en una escuela de aviación de Córdoba.

Tenía 42 años y era reconocido por su trayectoria en la formación de nuevos pilotos. Tras conocerse la noticia, colegas y alumnos lo despidieron en redes sociales con mensajes de pesar.

El relato de la sobreviviente

Con el avance de la investigación también trascendió el testimonio de la alumna que participaba de la práctica.

Según declaró, instantes antes de la caída, el instructor le indicó que continuara con el procedimiento y realizara las maniobras por sus propios medios. "Vos sabés lo que tenés que hacer", habría sido una de las últimas frases que escuchó antes de advertir que Bertazzo ya no estaba en la aeronave.

La joven logró completar el aterrizaje, una maniobra que resultó determinante para salvar su vida, mientras la Justicia continúa con las pericias para esclarecer las causas del hecho.