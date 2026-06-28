Murió un joven cantante tras un choque frontal con un camión en ruta

Un trágico siniestro vial sobre la Ruta Nacional 22, en la provincia de Neuquén, terminó con la vida de un joven de 26 años luego de un violento choque frontal contra un camión. El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, a la altura del kilómetro 1637, en el tramo que une las localidades de Cutral Co y Zapala, una zona de intenso tránsito de vehículos pesados.

De acuerdo con las primeras pericias, el automóvil en el que viajaba la víctima habría invadido el carril contrario por causas que aún se investigan, impactando de frente contra el transporte de carga que circulaba en sentido opuesto. El choque fue de tal magnitud que el conductor del vehículo menor murió en el lugar, sin posibilidad de recibir asistencia médica.

El siniestro provocó un importante operativo de emergencia en la zona, con la intervención de personal policial, bomberos y equipos de salud. El tránsito sobre la ruta quedó completamente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate, peritaje y remoción de los vehículos involucrados.

La identidad de la víctima fue confirmada posteriormente y su fallecimiento generó conmoción en el ámbito local, especialmente en el entorno artístico de la región, donde era reconocido por su actividad musical y su participación en una banda. Se trata de Gonzalo Orellana, integrante del grupo musical “Los Chamas de Cristal”. Familiares, amigos y colegas expresaron su dolor a través de redes sociales y mensajes de despedida.

Las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las causas del accidente y establecer la mecánica del impacto, en un tramo de la ruta considerado de alta peligrosidad por la circulación constante de camiones de gran porte.

El caso se suma a una serie de siniestros viales registrados en rutas de la provincia de Neuquén, donde los choques frontales entre autos y camiones siguen siendo uno de los principales factores de mortalidad en accidentes de tránsito.