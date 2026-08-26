Un joven de 22 años murió este miércoles por la mañana tras caer desde el tercer piso del edificio de la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (Dosuba), ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El episodio ocurrió en el inmueble situado sobre Presidente José E. Uriburu al 860, entre las avenidas Córdoba y Paraguay, lindero al Hospital de Clínicas. Tras la caída, se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona.

El joven fue encontrado tendido sobre la cinta asfáltica y, ante la gravedad de la situación, se dio aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Cuando los profesionales llegaron al lugar, la víctima se encontraba en paro cardiorrespiratorio. El equipo médico comenzó inmediatamente con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y trabajó durante varios minutos para intentar revertir el cuadro.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los médicos no lograron reanimarlo y finalmente confirmaron su fallecimiento.

La investigación

Tras la intervención de los servicios de emergencia, tomó participación la Justicia para determinar qué ocurrió dentro del edificio y establecer las circunstancias de la caída.

Según la información difundida, el magistrado que interviene en la causa ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula preliminar de “suicidio”. La investigación permanece abierta y se deberán realizar las medidas correspondientes para reconstruir el episodio.