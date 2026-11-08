Murió un joven de 22 años tras sufrir un accidente en bicicleta en Capital

Michael Emir Ferreyra, de 22 años y con domicilio en el Barrio Concepción, murió durante la madrugada de este domingo luego de permanecer varias horas internado en estado crítico en el Hospital Rawson, como consecuencia de un accidente ocurrido en el departamento Capital.

Según el parte policial del Puesto Policial del Hospital Rawson, el episodio se registró el sábado en calle Sargento Cabral, entre Aguilar y avenida España. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el joven circulaba en bicicleta cuando habría perdido el control del rodado y sufrió una fuerte caída.

El ingreso al centro de salud se produjo alrededor de las 17:50, mediante una ambulancia del servicio de emergencias 107. Allí, los profesionales constataron que presentaba lesiones de extrema gravedad: fractura de cráneo, fractura de parrilla costal, fractura de muñeca izquierda y una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda.

Luego de recibir las primeras atenciones médicas, fue derivado de urgencia a la unidad de terapia intensiva. Sin embargo, pese a la asistencia recibida, su estado de salud no logró revertirse y falleció este domingo a las 5.

La muerte fue constatada por la médica Laura De La Rosa. En tanto, las primeras actuaciones quedaron a cargo de la comisaría jurisdiccional, con intervención de la fiscalía correspondiente.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a una caída de carácter accidental. La Justicia deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.