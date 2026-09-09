Murió un joven en Pocito tras perder el control de su moto en Calle 11

Un joven motociclista de 27 años perdió la vida durante la madrugada de este miércoles tras sufrir un fatal siniestro vial en el departamento Pocito. El trágico hecho se registró cerca de las 2:50 horas en la intersección de calle 11 y calle Mendoza.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, la víctima fue identificada como Axel Anton Saavedra, domiciliado en Pocito, quien transitaba sin acompañantes a bordo de una motocicleta Motomel de 110 cc.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, Saavedra circulaba por calle 11 con sentido cardinal de Este a Oeste. Tras trasponer la rotonda ubicada en dicha intersección y por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado e impactó de lleno contra el cordón de la esquina norte.

A raíz del fuerte golpe, el joven salió despedido y quedó tendido gravemente herido sobre la vereda, perdiendo la vida en el lugar. En tanto, la motocicleta continuó derivando por arrastre sobre calle 11, quedando a unos 40 o 50 metros del punto de impacto.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima como primeros interventores, bajo la coordinación del Oficial Cristian Peña, junto a personal de Policía Científica y la Brigada de la UFI Delitos Especiales.

Las actuaciones judiciales están a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo para la realización de la correspondiente autopsia e iniciaron los peritajes técnicos necesarios para determinar las causas exactas del siniestro.