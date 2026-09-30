Un soldado voluntario fue encontrado sin vida este miércoles dentro del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), en San Juan. El joven se encontraba cumpliendo servicio en uno de los puestos internos de la unidad militar.

El hallazgo se produjo cuando llegó el momento del relevo. Un compañero se dirigió hasta el puesto para realizar el cambio y encontró al joven tendido en el suelo y sin signos vitales. De inmediato se activó el procedimiento correspondiente para determinar qué había ocurrido.

Investigan las circunstancias

Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento. Las autoridades trabajan para reconstruir las últimas horas del joven y establecer qué ocurrió dentro del puesto donde se encontraba cumpliendo funciones.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo dentro del predio militar. En el lugar trabajan efectivos y personal del propio RIM 22, además de integrantes de Gendarmería Nacional y autoridades de la Fiscalía Federal, que llevan adelante las primeras actuaciones.

El comunicado del Ejército

A través del comunicado, la fuerza confirmó que se trataba de un Soldado Voluntario perteneciente al RIM 22 y señaló que las autoridades del regimiento mantienen contacto con la Justicia Federal.

El Ejército también aseguró que colaborará con todas las medidas que sean necesarias para esclarecer el caso.

En el cierre del mensaje, la institución expresó sus condolencias a la familia y a los compañeros del joven fallecido: “El Ejército Argentino acompaña a los familiares, camaradas y seres queridos del soldado en este momento de dolor”.