Murió un mexicano que llevaba casi 35 años en EEUU durante un operativo de ICE

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó con la muerte de un ciudadano mexicano en Houston y abrió una nueva controversia sobre el uso de la fuerza durante los procedimientos migratorios.

La víctima fue identificada como Lorenzo Salgado, quien, según su familia, residía en Estados Unidos desde hacía casi 35 años y trabajaba en el rubro de la construcción para sostener a su esposa y sus tres hijos.

El hecho ocurrió cuando agentes federales intentaron detener el vehículo que conducía Salgado. De acuerdo con la versión difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre intentó escapar, impactó contra un patrullero y utilizó su automóvil como un arma al intentar atropellar a uno de los agentes, situación que derivó en el disparo fatal.

Tras resultar herido, Salgado fue trasladado a un hospital, donde murió poco después.

La familia cuestiona la versión oficial

La muerte generó un fuerte impacto entre sus familiares, quienes sostienen que Lorenzo Salgado era un trabajador sin antecedentes violentos y que se encontraba regularizando su situación migratoria.

Su hijo, Ronaldo Salgado, aseguró en redes sociales que su padre llevaba casi tres décadas y media viviendo en Estados Unidos y que estaba realizando los trámites correspondientes para obtener un permiso de trabajo por la vía legal.

Además, afirmó que el día del operativo se dirigía a su trabajo para recoger a otros compañeros y rechazó el desenlace del procedimiento.

"Mi papá no se merecía esto", expresó.

Reclaman una investigación independiente

Tras conocerse el hecho, la diputada demócrata por Texas Sylvia García pidió una investigación independiente para determinar las circunstancias en las que un agente federal utilizó fuerza letal durante el operativo.

La legisladora sostuvo que resulta indispensable esclarecer cómo se desarrolló el procedimiento y si la respuesta de los agentes fue proporcional a la situación.

El reclamo también fue acompañado por La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una de las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles de la comunidad latina en Estados Unidos.

Su presidente, Roman Palomares, sostuvo que la investigación debe ser completa y transparente.

"No podemos aceptar que se derrame la sangre en las calles de Estados Unidos sin que se determinen responsabilidades", afirmó.

Antecedentes recientes

El caso de Lorenzo Salgado es el primer tiroteo mortal que involucra a agentes federales en operativos migratorios desde los hechos ocurridos en Mineápolis a comienzos de año, en el marco del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

En los últimos meses también se registraron otros episodios similares. En septiembre del año pasado, un ciudadano mexicano murió durante un procedimiento del Departamento de Seguridad Nacional en Chicago, mientras que un mes después una ciudadana estadounidense resultó herida de bala durante otro operativo. En ese último caso, los cargos que habían sido presentados en su contra fueron posteriormente retirados por la Justicia.

Mientras avanza la investigación, el caso volvió a poner en debate el uso de la fuerza en los operativos migratorios y los protocolos aplicados por las agencias federales durante las detenciones.