Un joven de 23 años murió este domingo luego de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba a bordo de una motocicleta y chocó contra una camioneta en una intersección de Rawson. El hecho ocurrió durante la tarde y quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

La víctima fue identificada como Andy Nahuel Córdoba Quispe, de 23 años. Según informó la Unidad Fiscal, el siniestro se registró aproximadamente a las 16:22, cuando desde Base Acusatoria se tomó conocimiento de que un motociclista se encontraba tendido sobre la calzada de calle Agustín Gómez, en la intersección con calle Frías, tras haber protagonizado una colisión con una camioneta.

el choque fue en calle Frías y Agustín Gómez en Rawson.

A partir de la comunicación, personal de la Comisaría Buenaventura Luna intervino en el hecho y se dio aviso a los equipos especializados. Hasta allí se trasladaron efectivos de la Brigada de Delitos Especiales y de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

De acuerdo con los primeros datos establecidos durante las actuaciones, Córdoba Quispe circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda Titán de 125 centímetros cúbicos por calle Agustín Gómez, en sentido oeste-este.

Policía científica trabajó para tratar de establecer la mecánica del choque.

Al llegar a la intersección con calle Frías, por causas que son materia de investigación, la motocicleta colisionó con una camioneta marca Ford F-100 que circulaba por calle Frías en sentido sur-norte.

Como consecuencia del impacto, el motociclista quedó sobre la calzada y sufrió lesiones de gravedad. Personal médico del Servicio 107 acudió al lugar y constató que el motociclista había fallecido.

Luego de confirmarse el deceso, se impartió la correspondiente orden para el levantamiento del cuerpo. El cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial, donde quedó previsto la realización del examen autópsico dispuesto en el marco de la investigación.

En el lugar del siniestro también trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias y relevamientos correspondientes sobre la escena con el objetivo de aportar elementos que permitan reconstruir la mecánica de la colisión.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con intervención de la Oficina Judicial. La investigación buscará establecer con precisión cómo ocurrió el choque entre la motocicleta Honda Titán y la Ford F-100 y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

El informe oficial consignó además la existencia de una persona detenida en el marco de las actuaciones, aunque no aportó mayores precisiones sobre su identidad ni sobre las circunstancias de su detención.