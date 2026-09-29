Murió un motociclista en Caucete y la Fiscalía investiga qué pasó

Un violento siniestro vial registrado este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 20 activó un intenso despliegue de emergencia. El hecho ocurrió en las inmediaciones del puente sobre el río San Juan y las autoridades investigan la presunta muerte de un motociclista que se desplazaba por esa vía.

Personal judicial junto a la UFI Delitos Especiales se hicieron presentes en el lugar para comenzar con las actuaciones preliminares. Los especialistas buscan clarificar el escenario y establecer de qué manera se produjo el contacto con un vehículo de gran carga que transitaba por el mismo tramo.

Hasta la confirmación oficial de los peritajes y de los informes médicos, los organismos de seguridad mantienen bajo estricta investigación las circunstancias que rodean al acontecimiento y las condiciones de los involucrados.

En el lugar intervienen efectivos de la Policía de San Juan y personal de Gendarmería Nacional, quienes llevan adelante el ordenamiento del tránsito y el resguardo de la zona de trabajo para los peritos.

Desde el organismo vial informaron que la circulación permanece alterada sobre el viaducto. Los vehículos que se dirigen desde la capital hacia Caucete o zonas aledañas son derivados por vías alternativas habilitadas.

Por su parte, el flujo vehicular que se desplaza en dirección contraria es apartado de la traza principal antes de llegar al tramo afectado. Las fuerzas de seguridad solicitaron transitar a velocidad reducida y atender a las señales del personal mientras concluyen las tareas de inspección.