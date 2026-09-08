Un nene de 9 años murió este lunes luego de caer desde el quinto piso de la Torre III del complejo habitacional Las Torres, en Comodoro Rivadavia, Chubut.

De acuerdo con las primeras informaciones, el menor se encontraba al cuidado de una niñera cuando, por circunstancias que todavía no fueron determinadas, cayó desde una ventana del departamento.

Tras precipitarse desde el edificio, el chico impactó contra el toldo de un kiosco ubicado dentro del complejo y terminó sobre el techo del comercio. La situación generó conmoción entre los vecinos, que rápidamente pidieron ayuda y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Una ambulancia llegó al lugar y los profesionales de salud asistieron al niño antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Regional. Pese a las tareas de los equipos médicos, horas después se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas sufridas.

Vecinos intentaron auxiliarlo

Durante el operativo también trabajaron efectivos de la Policía y personal de Bomberos, que intervinieron en el lugar para asistir en el rescate y preservar la escena.

Un hombre que se encontraba trabajando en una construcción frente al complejo contó cómo fueron los primeros minutos después de la caída. “Estaba terminando de almorzar y se sentían gritos”, relató.

El testigo aseguró que varios vecinos se acercaron al lugar al escuchar los pedidos de ayuda. “Pidieron una escalera. Pero hay que estar en ese lugar, yo estoy titiritando”, expresó.

También describió la conmoción que se vivió entre quienes se acercaron para intentar ayudar al menor: “En un ratito se llenó de gente, todos llorando ahí porque era una criaturita. Me afectó porque yo también tengo hijos”.

Investigan cómo ocurrió la caída

La investigación quedó centrada ahora en reconstruir qué sucedió dentro del departamento antes del accidente y establecer con precisión cómo el menor terminó cayendo desde el quinto piso.

Una de las primeras versiones señala que el niño estaba al cuidado de una niñera al momento del hecho. Sin embargo, las circunstancias concretas de la caída todavía son materia de investigación.

También se busca determinar desde qué punto exacto se produjo la caída y reconstruir la secuencia de los minutos previos al accidente.