Un niño de un año y cuatro meses murió este fin de semana tras caer a un pozo ciego en la vivienda de su abuelo materno, ubicada en el barrio Campo Rosso de la ciudad de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero. La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el propietario del inmueble, un hombre de 49 años, había recibido la visita de su hija, de 27 años, y de su nieto. En un momento de la tarde, el pequeño salió solo hacia el patio de la vivienda y, poco después, su madre advirtió que ya no estaba a la vista.

La mujer comenzó a buscarlo junto a su padre y, en medio de la desesperación, ambos se dirigieron hasta el pozo ciego, donde encontraron al niño. De inmediato lo trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital de la ciudad para que recibiera atención médica de urgencia.

En el centro de salud, el médico de guardia realizó maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, el pequeño falleció y se confirmó su deceso.

Tras conocerse la tragedia, efectivos de la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia se hicieron presentes en la vivienda para preservar la escena e iniciar las actuaciones correspondientes. La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Garzón.

Como parte de las medidas ordenadas por la representante del Ministerio Público, se dispuso la toma de declaraciones a los familiares del menor, la realización de pericias por parte de la División Criminalística y la intervención del Cuerpo Médico Forense para examinar el cuerpo y practicar la autopsia.

Una vez concluidos los estudios forenses y las diligencias judiciales previstas en la causa, los restos del niño serán entregados a su familia para su despedida. Mientras tanto, la investigación continuará para establecer con precisión cómo ocurrió el fatal accidente.