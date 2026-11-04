Un trabajador de 43 años murió mientras realizaba tareas de limpieza en un aljibe de una finca rural de Catamarca, mientras que otro operario permanece internado en grave estado. El episodio ocurrió el martes por la tarde en el paraje La Suerte, a unos 38 kilómetros de la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz.

La víctima fatal fue identificada como Ricardo Fabián Roldán, mientras que su compañero, de apellido Herrera y de 40 años, sufrió un grave cuadro de asfixia y descompensación. Ambos fueron rescatados por otros trabajadores del establecimiento y trasladados en un vehículo particular hasta el Hospital Zonal Dr. Liborio Forte.

Cómo ocurrió la tragedia en el aljibe

De acuerdo con las primeras informaciones, los dos operarios habían descendido a un aljibe para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en la finca La Buena Estrella. La estructura tendría aproximadamente ocho metros de profundidad y las circunstancias en las que quedaron atrapados son materia de investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 y, al advertir la situación, otros empleados del establecimiento intervinieron para rescatarlos. Cuando llegaron al hospital de Recreo, Roldán ya no presentaba signos vitales, mientras que Herrera fue ingresado a terapia intensiva con pronóstico reservado.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo de la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, Jorgelina Sobh, quien ordenó distintas medidas para determinar cómo se produjo el episodio. Entre ellas, dispuso una autopsia, la preservación del lugar y una inspección del aljibe con peritajes técnicos.

La muerte de Roldán fue atribuida inicialmente a una asfixia por sumersión, aunque el examen forense deberá establecer la causa precisa del fallecimiento. La investigación también busca reconstruir las circunstancias en las que ambos trabajadores quedaron atrapados mientras realizaban sus tareas.