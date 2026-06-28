Un hombre de 48 años murió este viernes por la noche tras ser atropellado mientras realizaba tareas junto a una hidrogrúa sobre calle Belgrano, entre Bosque y Velázquez, en el departamento Angaco. El conductor del automóvil involucrado quedó detenido y la investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió cerca de las 21.30. La víctima fue identificada como Flavio Daniel Funes Cerdas, operario, chofer y gruista de la empresa Conelsi, firma tercerizada de Naturgy. En ese momento trabajaba junto a Jonathan Maicol Veisaga, de 34 años.

Según las primeras actuaciones, la hidrogrúa se encontraba detenida sobre la calzada con las balizas encendidas y la luz lateral derecha activada, aunque no contaba con iluminación en la parte superior. Mientras Funes intentaba conectar una linterna portátil a la batería del camión, su compañero permanecía junto a un poste caído, a unos tres metros de la calzada.

En esas circunstancias, un Volkswagen Gacel GS conducido por Miguel Ángel Arce, de 73 años, circulaba por calle Belgrano en sentido sur-norte. De acuerdo con la investigación, el automovilista intentó sobrepasar la hidrogrúa por el costado este e impactó desde atrás a Funes.

Como consecuencia del choque, el trabajador cayó sobre el capot del vehículo y luego fue despedido hacia la banquina este, donde quedó a unos 30 metros del punto del impacto. El automóvil terminó su marcha unos 50 metros más adelante tras iniciar una maniobra de frenado.

Desde la UFI informaron que en el lugar había conos de señalización: uno ubicado delante de la hidrogrúa sobre el lado derecho y otro detrás del vehículo, en el centro de la calzada. Los investigadores confirmaron que Funes falleció en el lugar a causa de las lesiones sufridas.

El conductor del Volkswagen quedó detenido en la Comisaría 20ª. Además, se le practicó el test de alcoholemia mediante pipeta, que arrojó resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la escena trabajó personal de la UFI Delitos Especiales, Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica. También fueron entrevistados los acompañantes presentes durante el hecho.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado para la realización de la necropsia correspondiente. La investigación es encabezada por el fiscal Iván Grassi, junto a la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.