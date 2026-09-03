Un hombre de 73 años murió durante la madrugada a bordo de un avión de la empresa Copa Airlines. La aeronave realizaba el recorrido que une Panamá con la provincia de Mendoza. El trágico episodio ocurrió en pleno vuelo y generó momentos de profunda tensión entre los pasajeros.

Maniobras desesperadas en el aire

El pasajero comenzó a sentirse mal cuando el avión ya se encontraba cruzando el continente. Su cuadro clínico empeoró con mucha rapidez hasta que finalmente sufrió una fuerte descompensación. Ante la extrema urgencia médica, la tripulación solicitó ayuda de inmediato a través de los altoparlantes.

Varios médicos que viajaban como pasajeros se acercaron rápidamente para socorrer al hombre. Los profesionales le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar de manera constante dentro de la cabina. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos realizados, el pasajero no respondió y falleció antes de aterrizar.

Durante la emergencia, la tripulación evaluó desviar el trayecto hacia un aeropuerto alternativo en Colombia. Finalmente, las autoridades del vuelo decidieron continuar la ruta original hasta la terminal mendocina. Los testimonios de los testigos reflejaron el impacto que causó la dramática situación en pleno viaje.

El operativo policial en El Plumerillo

El avión aterrizó durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli de Mendoza. Un importante dispositivo de seguridad aguardaba en la pista para intervenir de manera inmediata. Efectivos policiales y personal judicial subieron a la aeronave para realizar las primeras actuaciones formales.

Especialistas de la Policía Científica trabajaron en el lugar para cumplir con los protocolos vigentes. Posteriormente, el cuerpo fue retirado de la nave y trasladado a la morgue judicial local. Allí se realizarán los estudios forenses necesarios para esclarecer el motivo exacto del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente las causas del deceso del pasajero. Los primeros reportes extraoficiales mencionan la posibilidad de un paro cardíaco repentino. Será el informe médico definitivo el que determine con precisión qué provocó la fatal descompensación.