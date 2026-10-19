Un trágico siniestro vial se registró este lunes 19 de octubre en el departamento Rawson, donde un peatón perdió la vida tras ser atropellado por una motocicleta. La víctima fue identificada como Ángel Oscar Pizarro, quien sufrió graves lesiones en la cabeza y falleció horas después de ser trasladado al Hospital Doctor Guillermo Rawson.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió alrededor de las 13, en inmediaciones de calles Paula Albarracín de Sarmiento y Nazca. Por el lugar circulaba Juan Gabriel Agüero Molina, a bordo de una motocicleta Motomel, en dirección de norte a sur.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, al pasar la intersección con calle Nazca, el motociclista embistió a Pizarro, quien intentaba cruzar Paula Albarracín de Sarmiento de este a oeste. El impacto se produjo sobre el carril este de la calzada.

Como consecuencia del choque, el peatón cayó sobre el pavimento y quedó tendido boca abajo, inconsciente y con lesiones en la cabeza. Ante la gravedad de su estado, personal de emergencias médicas acudió al lugar y dispuso su traslado al Hospital Doctor Guillermo Rawson.

Pese a la asistencia médica recibida, alrededor de las 17.30 las autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento de Pizarro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo y personal de la UFI Delitos Especiales, que llevó adelante las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

La investigación quedó bajo la intervención del fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Mauro Carrizo.