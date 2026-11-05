Un hombre que permanecía detenido en la Comisaría 13ª de Rivadavia murió este miércoles por la tarde en un calabozo de esa dependencia policial. El fallecimiento ocurrió un día después de que fuera condenado a 10 años de prisión por delitos contra la integridad sexual en una causa que tramitó ante la Unidad Fiscal ANIVI. La UFI Delitos Especiales intervino en el lugar y ordenó una autopsia para determinar las circunstancias del deceso.

El hecho se conoció este 4 de noviembre, alrededor de las 17, cuando las autoridades policiales advirtieron que el detenido, identificado por sus iniciales como J.O.A., había fallecido en el interior de la dependencia ubicada en el departamento Rivadavia.

De acuerdo con el informe de la UFI Delitos Especiales, el hombre se encontraba alojado en los calabozos de la Comisaría 13ª, vinculado a un legajo de la Unidad Fiscal ANIVI. El martes 3 de noviembre había sido condenado, durante una audiencia judicial, a la pena de 10 años de prisión tras ser considerado autor penalmente responsable de delitos contra la integridad sexual.

Tras conocerse el fallecimiento, funcionarios de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales se trasladaron hasta la comisaría para realizar las primeras medidas investigativas y establecer cómo se produjo la muerte.

Entre las diligencias iniciales, los investigadores tomaron entrevistas a los detenidos que compartían el sector de alojamiento con el fallecido y también al personal policial que se encontraba trabajando en la dependencia al momento del episodio.

Además, se convocó a integrantes de Criminalística para realizar el relevamiento de la escena mediante registros fotográficos. También se efectuó un examen del cuerpo en el lugar, con la participación de una médica legista y dos médicas consultoras técnicas del Ministerio Público Fiscal, las doctoras Beatriz Vázquez y Alejandra Venerando.

Como parte de la investigación, los funcionarios judiciales obtuvieron registros fílmicos de las cámaras de seguridad instaladas en la dependencia policial. Ese material quedó incorporado a las actuaciones para analizar los movimientos y las circunstancias previas al fallecimiento.

Posteriormente, se dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial, donde se programó la realización de una autopsia para este jueves 5 de noviembre. El estudio médico forense buscará establecer la causa de la muerte y aportar elementos para reconstruir lo sucedido dentro del sector de calabozos.

Desde la UFI Delitos Especiales indicaron que, a partir de las primeras evidencias reunidas, no se advirtió, en principio, la comisión de un delito. Sin embargo, aclararon que la investigación continuó abierta y que aguardaban los resultados de la autopsia antes de establecer conclusiones definitivas sobre el fallecimiento.

En las actuaciones intervinieron los doctores Roberto Ginsberg y Francisco Nicolía, junto con la ayudante fiscal Gema Cabrera y los ayudantes fiscales Mauro Carrizo y Gimena Cornejo. Por parte de la Policía, el primer interventor fue el oficial ayudante Leandro Miguel Mora, de la Comisaría 13ª.

La investigación quedó centrada en determinar las circunstancias del deceso y establecer si existió algún factor externo que pudiera haber intervenido en la muerte del detenido.