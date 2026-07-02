El actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos murió a los 70 años. La noticia fue confirmada este miércoles por la Asociación Argentina de Actores, que destacó su extensa trayectoria en la televisión, el teatro y el cine argentino durante más de cuatro décadas.

Nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos, Ríos construyó una carrera marcada por la versatilidad y la continuidad. Para el público, uno de sus trabajos más recordados fue su participación en Los Simuladores, la serie creada por Damián Szifrón que se convirtió en un clásico de la televisión argentina. También integró el elenco de Los Roldán, otra de las ficciones más exitosas de los años 2000.

A través de un comunicado, la Asociación Argentina de Actores expresó: "Despedimos al actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la televisión". Además, la entidad envió sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos.

A lo largo de su carrera, Ríos participó en numerosas producciones televisivas como Tumberos, La Niñera, Casados con hijos, Casi Ángeles, Patito Feo, Lalola, Graduados, 100 días para enamorarse, ATAV, Son amores, Amor en custodia, Quién es el jefe, Los exitosos Pells, Ciega a citas y El mejor infarto de mi vida, entre muchas otras.

Su recorrido también incluyó programas humorísticos como Cha Cha Cha y Videomatch, donde sumó participaciones en distintos sketches.

En el teatro desarrolló una destacada carrera bajo la dirección de referentes como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Formó parte de obras como Rey Lear, Stefano, Marat-Sade, Filomena Marturano, Los Locos Addams y Sinvergüenzas, entre otras.

En el cine también dejó su huella con participaciones en películas como Tiro de gracia, Corazón iluminado, La boleta, Amor a mares y La furia.

Además de su trabajo como actor, Santiago Ríos dedicó parte de su vida a la formación de nuevos artistas como docente teatral, una faceta que fue destacada por colegas tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Con su muerte, el ámbito artístico despide a un intérprete que integró decenas de producciones de la televisión, el teatro y el cine argentino, consolidando una trayectoria que se extendió por más de 40 años.