Una adolescente de 14 años murió en Mendoza después de regresar de una fiesta de 15 y sufrir una fuerte descompostura. La joven, identificada como Kiara Farías, llegó a su casa durante la madrugada del domingo 15 de noviembre con vómitos y malestar. Horas después, su mamá la encontró sin respirar. Ahora, la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y busca determinar si sufrió una intoxicación.

Según relató María, la madre de la adolescente, a Radio Nihuil, Kiara había asistido al baile de un cumpleaños de 15 de una compañera de colegio, realizado en el club Los Árboles, en el departamento de Rivadavia.

La joven debía regresar alrededor de las 3 de la madrugada, pero se demoró porque, según le explicó a su mamá por teléfono, no encontraba a su primo. Finalmente, llegó a su domicilio cerca de las 3:30.

Al regresar comenzó a sentirse mal y vomitó. "Se descompuso y vomitó con olor a vino", contó su mamá. La mujer tuvo que ayudarla a bañarse y cambiarse antes de que se acostara a dormir.

La sospecha de la mamá de la adolescente

María manifestó sus dudas sobre lo ocurrido durante el festejo y sospecha que alguien pudo haber colocado alguna sustancia en la bebida de su hija.

"Algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto", sostuvo la mujer. También explicó que Kiara había sido invitada al baile y no a la cena, por lo que descartó que su malestar estuviera relacionado con algún alimento.

La situación se volvió desesperante durante la mañana. Cuando fue a controlar a su hija, la encontró sin respirar e inmediatamente llamó al 911 para pedir asistencia.

Personal policial llegó al domicilio y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, cuando arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, el médico constató el fallecimiento.

Qué investiga la Justicia por la muerte de Kiara Farías

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia, encabezada por Héctor Rosas. Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa de muerte de la adolescente.

Como parte de las medidas, los investigadores prevén tomar declaración testimonial a los jóvenes que participaron del cumpleaños de 15 para reconstruir lo ocurrido durante la celebración.

Además, se realizarán estudios anatomopatológicos y análisis toxicológicos e infectológicos. Los especialistas examinarán distintas muestras y órganos para determinar si existió alguna sustancia o alteración que pudiera estar relacionada con el fallecimiento.

Los resultados de los estudios serán fundamentales para esclarecer el caso. Hasta entonces, la sospecha de una posible intoxicación planteada por la familia no está confirmada y la investigación continúa abierta.