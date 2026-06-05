Murió una estrella de Disney que brilló en Aladín y La Bella y la Bestia

El mundo del espectáculo despide a Peabo Bryson, el emblemático intérprete de baladas R&B y ganador de dos premios Grammy, quien murió a los 75 años. Su familia confirmó que el deceso ocurrió el martes por la noche, días después de haber sufrido un derrame cerebral a finales de mayo que motivó su ingreso médico.

A través de un comunicado, sus allegados expresaron que "aunque nos duele el corazón, nos reconforta saber lo mucho que se quería a Peabo y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su generosidad". Los parientes destacaron que "su legado y su música perdurarán por generaciones" tras una trayectoria que se extendió por cinco décadas.

Bryson alcanzó fama internacional por dar voz a temas principales de Disney. Sus duetos en La Bella y la Bestia con Celine Dion y Un mundo ideal con Regina Belle en Aladdín obtuvieron el reconocimiento de la industria.

Según sus familiares, "durante más de cinco décadas, la extraordinaria voz de Peabo fue la banda sonora de algunos de los momentos más entrañables de la vida" y "su música acompañó a generaciones en alegres celebraciones, grandes historias de amor y momentos perdurables de consuelo e inspiración".

Inició su camino profesional con el grupo Moses Dillard and the Tex-Town Display en la década de 1970. Luego firmó como solista y grabó para sellos como Capitol, Elektra y Columbia Records. Entre sus éxitos destacan Feel the fire, I am so into you y Can you stop the rain. También colaboró con figuras como Roberta Flack en la icónica Tonight, I celebrate my love y con Natalie Cole.

En su faceta actoral participó en producciones teatrales como Raisin, The wiz y Porgy and bess. En 2018 lanzó Stand for love, su álbum de estudio número 21. Cabe mencionar que en 2019 el cantante logró recuperarse totalmente de un infarto previo.

La conductora Loni Love recordó un encuentro en un crucero donde el artista "compartió historias increíbles, habló con pasión sobre su música y sentía un profundo amor por su oficio". Ella manifestó que "estoy muy agradecida de haber compartido ese momento tan especial con él".

Finalmente, su representante pidió respeto para el entorno del músico. El portavoz indicó que "en estos momentos, la familia solicita privacidad mientras atraviesan juntos este momento tan personal" y agregó que "agradecemos profundamente los pensamientos, las oraciones y el cariño de amigos y seguidores". Los detalles del servicio conmemorativo se anunciarán más adelante.