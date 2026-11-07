Una mujer de 52 años murió este sábado 7 de noviembre en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 510, en Valle Fértil. La víctima fue identificada como Anabel Sonia Albornoz, quien circulaba en una motocicleta cuando habría perdido el control al ingresar a una curva e impactó contra un guardarraíl.

El siniestro se produjo a unos 8 kilómetros al sur de Marayes. Según informó la UFI Delitos Especiales, la mujer conducía una moto Voge de 300 cc en dirección de sur a norte cuando, por motivos que todavía se investigan, se desvió hacia la banquina este de la calzada.

Como consecuencia del impacto, Albornoz perdió la vida en el lugar. Las primeras pericias realizadas por Criminalística no detectaron indicios de la participación de otro vehículo o de terceras personas, aunque la investigación continuará para esclarecer las circunstancias del accidente.

Cómo ocurrió el accidente fatal en Valle Fértil

De acuerdo con el informe del Ministerio Público Fiscal, las autoridades recibieron el aviso alrededor de las 6:50 de este sábado, cuando se alertó sobre una motocicleta que se encontraba tendida en la banquina de la Ruta Provincial 510.

A pocos metros del rodado también había una persona que aparentemente no presentaba signos vitales. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el fallecimiento e identificaron a la víctima como Anabel Sonia Albornoz.

Las primeras averiguaciones permitieron reconstruir que la motociclista viajaba hacia el norte y que, al llegar a una curva, habría perdido el dominio del vehículo.

La moto salió de la calzada hacia el sector este y terminó impactando contra el guardarraíl. La violencia del choque provocó consecuencias fatales para la conductora.

Qué determinaron las primeras pericias

Personal de Criminalística trabajó en la zona para relevar las circunstancias del siniestro vial y buscar elementos que permitieran establecer cómo se produjo el accidente.

Según el informe preliminar, no se encontraron indicios que hicieran presumir la intervención de terceros. Por el momento, la principal hipótesis apunta a una pérdida de control de la motocicleta.

No obstante, la Justicia todavía deberá determinar qué provocó que la conductora se desviara de su trayectoria. El parte oficial no precisa si existieron factores relacionados con el estado de la calzada, la velocidad o alguna otra circunstancia.

Trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial

Una vez finalizadas las tareas iniciales en la Ruta Provincial 510, la Fiscalía dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

El procedimiento permitirá obtener información médico-forense sobre las causas del fallecimiento y complementar las pericias efectuadas en el lugar.

En la investigación intervienen los fiscales Iván Grassi, Roberto Ginsberg y Agostina Pérez, de la UFI Delitos Especiales.

Por parte de la Policía de San Juan participaron efectivos de la Comisaría 12, entre ellos el oficial principal Jesús Olguín y el oficial subinspector Diego Garay.

La causa continuará bajo investigación para determinar las circunstancias del accidente que terminó con la vida de la motociclista de 52 años.