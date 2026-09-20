Una mujer murió este sábado en San Martín de los Andes luego de ingresar al lago Lácar y sufrir una descompensación. El hecho ocurrió frente a la tradicional escultura de Los Ciervos, uno de los sectores más transitados de la costanera de la ciudad neuquina.

Personas que se encontraban en la zona dieron aviso a los servicios de emergencia. Cuando los equipos médicos llegaron, la mujer ya estaba fuera del agua y presentaba signos vitales comprometidos. Personal especializado inició maniobras de reanimación, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, integrantes del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén y personal de Prefectura Naval Argentina. Hasta el momento no se difundió oficialmente la identidad de la víctima, aunque medios locales indicaron que se trataría de una adulta mayor.

Investigan qué ocurrió en el lago Lácar

Las primeras informaciones señalan que la mujer habría ingresado por sus propios medios a un sector poco profundo del lago. Sin embargo, todavía se intenta determinar por qué entró al agua y qué desencadenó la posterior descompensación.

Una de las circunstancias que forma parte del contexto de la investigación es la baja temperatura del lago. Durante el invierno, el agua del Lácar suele registrar entre 5°C y 8°C, mientras que ese sábado la temperatura ambiente se ubicó entre los 3°C y los 11°C.

La Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial tomó intervención y dispuso distintas medidas para esclarecer el episodio. Entre ellas se encuentran pericias, testimonios y la autopsia, que será clave para establecer con precisión la causa de la muerte y determinar si existió algún factor previo.