Murió una mujer tras prenderse fuego en un accidente doméstico con alcohol

Una mujer de 30 años oriunda de General Pinedo, provincia del Chaco, murió este lunes en el hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde permanecía internada desde el 6 de mayo a raíz de graves quemaduras sufridas en un accidente doméstico ocurrido en el barrio Ferro.

La víctima fue identificada como Yanela Ayelén Jaimez Baltazar, quien había resultado con lesiones de extrema gravedad tras un incidente ocurrido mientras manipulaba una botella con alcohol dentro de su vivienda.

De acuerdo con la información policial, al momento del hecho la propia mujer habría manifestado que se trató de un accidente. Cuando efectivos policiales llegaron al lugar, la asistieron de urgencia y la trasladaron debido a la falta de ambulancia disponible en la zona.

En el primer centro de atención, los médicos constataron quemaduras en aproximadamente el 30% de su cuerpo, incluyendo tórax, abdomen, brazos, manos y pómulos, lo que obligó a su derivación inmediata al hospital de mayor complejidad en Sáenz Peña.

Allí permaneció internada durante semanas bajo cuidados intensivos hasta que, este lunes, la División Unidad de Seguridad Hospitalaria y Policía Sanitaria Interior confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Tras su muerte, intervino el Equipo Fiscal N° 3 de Charata, que ordenó la continuidad de las actuaciones judiciales y la remisión de las actuaciones complementarias a la fiscalía correspondiente.

La causa, que en un inicio había sido caratulada como “supuestas lesiones”, fue reencuadrada tras el fallecimiento de la víctima y continuará con las diligencias judiciales pertinentes, mientras se dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para los servicios fúnebres.