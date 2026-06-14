Una tragedia sacudió a la provincia de Chubut este sábado al mediodía, cuando una nena de cinco años murió tras ser atacada por un perro en la zona costera de Playa Magagna, en la ciudad de Rawson. El hecho ocurrió en las inmediaciones de un complejo turístico cercano a la segunda bajada hacia Playa Cangrejales, un sector muy concurrido durante fines de semana y feriados.

Por motivos que aún son materia de investigación, la menor fue atacada por el animal y sufrió heridas de extrema gravedad. A pesar de los intentos por asistirla, las lesiones resultaron fatales y falleció pocos minutos después del episodio.

Según las primeras informaciones, la familia de la niña se encontraba alojada en una cabaña de la zona, donde había llegado para pasar unos días de descanso aprovechando el feriado. El ataque se produjo en ese contexto, generando una fuerte conmoción entre turistas y residentes.

Tras el hecho, las autoridades activaron el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones y procedieron a preservar el lugar con el objetivo de recolectar pruebas y testimonios que permitan reconstruir con precisión cómo ocurrió el ataque.

El perro involucrado quedó bajo la órbita de la Municipalidad de Rawson y permanece en observación. De acuerdo con fuentes oficiales, se trata de un animal mestizo de gran tamaño, cuyo comportamiento y estado serán evaluados en el marco de la investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Playa Unión, personal de Policía Científica y agentes de la División Policial de Investigaciones de Rawson. También intervino el Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Los investigadores buscan determinar en qué circunstancias se produjo el ataque, si existieron factores que hayan contribuido al desenlace fatal, en qué condiciones se encontraba el animal y si tiene dueños identificables.

El caso generó una profunda conmoción en la región y reabre el debate sobre el control de animales en zonas turísticas, especialmente en espacios abiertos donde circulan familias y niños. Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades intentan establecer responsabilidades y evitar que hechos de estas características vuelvan a repetirse.