Una mujer de 45 años murió en las últimas horas en la ciudad de Bariloche luego de permanecer internada por hantavirus en estado crítico. El fallecimiento fue confirmado por las autoridades del Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde recibía asistencia médica especializada.

Según informó el centro de salud, la paciente se encontraba alojada en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica. A pesar de los esfuerzos médicos, sufrió un rápido agravamiento de su cuadro clínico que derivó en su fallecimiento.

La mujer era esposa de un hombre que aproximadamente 45 días antes también había sido internado en el mismo hospital tras contagiarse hantavirus. En aquel caso, el paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta médica luego de recuperarse de la enfermedad.

Tras ese episodio, las autoridades sanitarias habían indicado que la mujer cumplió con el período de aislamiento preventivo previsto para los contactos estrechos y durante ese tiempo no presentó síntomas compatibles con la enfermedad.

Sin embargo, días atrás comenzó a manifestar fiebre, dolores musculares y tos. Inicialmente, algunos síntomas fueron asociados a otro cuadro de salud, pero posteriormente los médicos sospecharon una infección por hantavirus. Un análisis de PCR confirmó el diagnóstico y quedó internada bajo observación.

La evolución fue desfavorable y en pocas horas su estado se agravó, por lo que debió ser trasladada a terapia intensiva. Finalmente, falleció como consecuencia de las complicaciones generadas por la enfermedad.

El caso volvió a encender las alarmas sanitarias en la región patagónica, donde el hantavirus es una enfermedad endémica. Las autoridades continúan monitoreando a los contactos estrechos y reforzando las recomendaciones de prevención para evitar nuevos contagios.