Murió una querida actriz de El Chavo del 8 a los 83 años

La partida de la gran Regina Torné deja un profundo dolor en el ambiente artístico de México tras su fallecimiento a los 83 años ocurrido el miércoles 11 de noviembre de 2026. La querida actriz que conquistó a Don Ramón y al Profesor Jirafales en la vecindad dejó una huella imborrable en el corazón de varias generaciones de espectadores. La Asociación Nacional de Actores de México confirmó la triste noticia destacando su extensa trayectoria en televisión y teatro.

El personaje de Gloria que interpretó en la emblemática comedia creada por Roberto Gómez Bolaños le otorgó una masiva popularidad internacional en toda Latinoamérica. Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya era su verdadero nombre y su talento brilló intensamente en numerosas producciones. En aquel recordado vecindario su belleza desataba pasiones y generaba situaciones inolvidables con los entrañables vecinos.

Su consolidación cinematográfica llegó en 1992 gracias a su magistral composición de Mamá Elena en la exitosa película Como agua para chocolate dirigida por Alfonso Arau. Dicho papel le valió la obtención del prestigioso Premio Ariel a Mejor Actriz consolidando su prestigio en la industria. Además su trayectoria incluye recordadas participaciones en exitosas telenovelas nacionales muy sintonizadas por el público.

Tras retirarse de los escenarios en 2014 la artista eligió la ciudad de Puebla para radicarse definitivamente y fundar su propia academia de artes escénicas. Durante el año 2025 su salud había preocupado al medio tras sufrir una caída que demandó internación hospitalaria. Colegas y admiradores despiden con profundo pesar a una figura fundamental de la cultura latinoamericana.