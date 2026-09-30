Una turista francesa de 29 años murió este martes tras quedar atrapada por una avalancha en el Cerro Crestón, en las inmediaciones del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, en Santa Cruz. La joven se encontraba realizando una actividad de montaña junto a otros turistas cuando se produjo el desprendimiento de nieve.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:30 en una zona de alta montaña y de difícil acceso. La avalancha alcanzó a la mujer y a otro turista francés, quien logró ser rescatado con lesiones y fue trasladado para recibir atención médica. Según las primeras informaciones, se encuentra fuera de peligro.

Un complejo operativo de rescate

Tras recibir la alerta, se desplegó un operativo que involucró a personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Defensa Civil, el Consejo Agrario Provincial y equipos de salud. Los rescatistas se trasladaron hasta la zona del Lago del Desierto y desde allí continuaron a pie hacia el lugar del desprendimiento.

Las fuertes pendientes y las condiciones propias de la alta montaña complicaron el acceso y obligaron a los equipos a trabajar durante varias horas. Finalmente, lograron localizar a los turistas alcanzados por la avalancha y confirmaron el fallecimiento de la joven.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a El Chaltén, mientras continuaban las actuaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El Cerro Crestón es un sector frecuentado por deportistas que realizan esquí de travesía y otras actividades de montaña.