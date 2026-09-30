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Murió una turista francesa tras una avalancha en El Chaltén
POR REDACCIÓN
Una turista francesa de 29 años murió este martes tras quedar atrapada por una avalancha en el Cerro Crestón, en las inmediaciones del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, en Santa Cruz. La joven se encontraba realizando una actividad de montaña junto a otros turistas cuando se produjo el desprendimiento de nieve.
El episodio ocurrió alrededor de las 12:30 en una zona de alta montaña y de difícil acceso. La avalancha alcanzó a la mujer y a otro turista francés, quien logró ser rescatado con lesiones y fue trasladado para recibir atención médica. Según las primeras informaciones, se encuentra fuera de peligro.
Un complejo operativo de rescate
Tras recibir la alerta, se desplegó un operativo que involucró a personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Defensa Civil, el Consejo Agrario Provincial y equipos de salud. Los rescatistas se trasladaron hasta la zona del Lago del Desierto y desde allí continuaron a pie hacia el lugar del desprendimiento.
Las fuertes pendientes y las condiciones propias de la alta montaña complicaron el acceso y obligaron a los equipos a trabajar durante varias horas. Finalmente, lograron localizar a los turistas alcanzados por la avalancha y confirmaron el fallecimiento de la joven.
El cuerpo de la víctima fue trasladado a El Chaltén, mientras continuaban las actuaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
El Cerro Crestón es un sector frecuentado por deportistas que realizan esquí de travesía y otras actividades de montaña.