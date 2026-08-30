El hombre que había resultado gravemente herido tras el incendio de una vivienda en Angaco murió luego de permanecer internado durante varios días. Se trata de José Víctor Castillo, quien había sufrido quemaduras en más del 30% de su cuerpo y permanecía en Terapia Intensiva.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer este domingo 30 de agosto por una de sus hermanas a través de las redes sociales. “Te me fuiste, Víctor. Nos dejaste. Cómo te voy a extrañar, mi querido hermano José Víctor Castillo”, expresó la mujer en una publicación de Facebook.

La publicación de la hermana de Castillo en redes sociales.

Castillo había resultado gravemente herido durante el incendio ocurrido el domingo 23 de agosto en una vivienda del barrio Bicentenario, en Angaco. Tras el siniestro, fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internado debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información brindada durante su internación, el hombre presentaba quemaduras tipo B en el 31,5% de la superficie corporal, además de compromiso de las vías respiratorias. Su delicado estado obligó a que permaneciera intubado, con asistencia respiratoria mecánica y bajo cuidados intensivos.

Con el correr de las horas, su cuadro se había complicado. Desde el hospital habían informado que presentaba inestabilidad hemodinámica y disfunción renal, por lo que su pronóstico era reservado.

En el mismo incendio también resultó herida Miriam Ester Irrazábal. Las llamas provocaron, además, importantes daños materiales en la vivienda.

El hecho quedó bajo investigación de la Justicia para determinar las circunstancias en las que se inició el fuego.