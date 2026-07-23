El automovilismo internacional atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse la muerte de Zdenek Chovanec, expiloto de la FIA Fórmula 3 y exrival de Franco Colapinto en las categorías formativas rumbo a la Fórmula 1. El joven tenía apenas 21 años y la noticia fue confirmada este jueves por la propia categoría a través de un comunicado oficial.

"Todos en la FIA Fórmula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdenek Chovanec", expresó la organización en sus redes sociales. Además, envió sus condolencias a la familia, amigos y allegados del piloto, sin brindar detalles sobre las circunstancias del deceso.

Según trascendió en medios especializados europeos, Chovanec falleció el pasado 18 de julio en Portugal, aunque la noticia recién fue comunicada de manera oficial varios días después. Hasta el momento, su familia no difundió las causas de la muerte y tampoco hubo precisiones por parte de las autoridades.

El automovilista tenía 21 años.

Nacido en Venezuela en 2004, de ascendencia checa y con licencia deportiva portuguesa, Chovanec disputó las temporadas 2021 y 2022 de la FIA Fórmula 3 con el equipo Charouz Racing System. Durante ese período compartió pista con Franco Colapinto, quien por entonces competía en la categoría antes de continuar su camino hacia la Fórmula 2 y posteriormente la Fórmula 1.

Tras su paso por la Fórmula 3, el joven continuó compitiendo en distintas categorías europeas de monoplazas y era considerado una de las promesas del automovilismo portugués. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ambiente motor, especialmente entre quienes compartieron con él los años de formación en el automovilismo internacional.