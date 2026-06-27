El mundo del espectáculo continúa conmocionado por la muerte de Ernestina Pais, quien falleció a los 54 años tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad de Martínez. La periodista se dirigía a una función de la obra teatral El divorcio del año, en la que trabajaba como protagonista.

En ese contexto, el director de la obra, José María Muscari, le dedicó un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor y recordó el vínculo artístico y humano que los unía.

El posteo de despedida de José María Muscari para Ernestina Pais (Foto: captura Instagram/josemariamuscari)

“Chau negra querida”, escribió Muscari en su cuenta de Instagram, acompañado de un video con distintos momentos de trabajo junto a la conductora. “Siempre fuiste alegría y lucidez. La luchaste hasta el último aliento. Te quiero recordar así, feliz, actuando y enterísima”, agregó.

En otra publicación, el director profundizó su despedida: “Chau Ernes. Volá alto, diosa mental. Te quiero siempre mágica, lumínica y poderosa. Serás luz”, escribió en sus historias, en un mensaje que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Además, recordó la participación de Pais en la obra con palabras de afecto: “Esa voz única. Su increíble talento como actriz nata. Primera lectura y ya nos hacía reír a carcajadas”, señaló sobre un video donde se la ve interpretando el guion teatral.

En otro posteo, Muscari cerró su homenaje con una breve frase y un emoji de corazón partido: “Mujer del bien”.

En paralelo a las expresiones de dolor, se conocieron detalles del informe preliminar de la autopsia. Según fuentes judiciales, la causa de muerte fue un “traumatismo encefalocraneano grave” producto del impacto del tren contra el vehículo en el que se trasladaba la actriz.

La investigación sostiene como principal hipótesis que Pais habría intentado cruzar las vías con las barreras bajas, una secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. El vehículo fue impactado en el lateral del conductor.

El hecho ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, y fue constatado por personal policial y de emergencia que trabajó en el lugar. La causa quedó a cargo de la UFI de Martínez, mientras continúan las pericias para esclarecer completamente lo sucedido.