Jamal Musiala encendió las alarmas en Bayern Múnich luego de sufrir dos descompensaciones en partidos amistosos consecutivos. El futbolista alemán volvió a desmayarse durante un encuentro y la situación generó preocupación dentro del club. Sin embargo, tanto el jugador como la institución mantienen una mirada optimista sobre su futuro deportivo.

Musiala explicó que fue diagnosticado con crisis de ausencia breves y temporales, provocadas por una disfunción neurológica que, según indicó, puede ser tratada.

Qué dijo el especialista

Christoph Kleinschnitz, jefe de Neurología del Hospital Universitario de Essen, analizó el caso y planteó que los episodios podrían estar relacionados con una crisis epiléptica o una epilepsia de ausencia.

El especialista explicó que este tipo de episodios provoca una pérdida breve de conciencia y puede generar momentos en los que la persona queda desconectada de su entorno durante algunos segundos. Según el neurólogo, si se confirma el diagnóstico y responde al tratamiento, Musiala podría continuar jugando al fútbol.

El respaldo del Bayern

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern, reconoció que el segundo episodio lo dejó profundamente preocupado. El dirigente aseguró que el club acompaña al futbolista y que lo respaldará de manera incondicional. La institución alemana mantiene un optimismo cauteloso mientras continúan los estudios médicos.

Musiala, por su parte, buscó llevar tranquilidad y aseguró que se siente positivo y que avanza favorablemente. La prioridad ahora será determinar con precisión el origen de las descompensaciones y establecer el tratamiento adecuado antes de definir su regreso a la actividad.